У Черкасах затримали агента рф, який вдавав із себе переселенця

Контррозвідка СБУ викрила у Черкасах агента рф, який збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем ППО на території України.

Ним виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який почав співпрацювати з окупантами на початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою ворога чоловік прибув на Черкащину як переселенець.

На території області зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Ці дані окупанти використовувати для коригування повітряних ударів.

СБУ затримала фігуранта під час фотофіксації об’єкта інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки. Чоловіку повідомили про підозру в держзраді.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.