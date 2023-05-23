Оля Полякова задонатила 500 000 грн дітям-сиротам з проєкту «Дитинство без війни»

Увесь прибуток співачки з київських концертів «Все буде добре. На біс», які відбулися 17 та 18 травня, будуть спрямовані на медичне страхування всіх дітей проєкту

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Оля Полякова, яка є амбасадором «Дитинства без війни», пожертвувала 500 тис грн на медичне страхування дітей-сиріт, яких евакуювали з прифронтових територій України до Туреччини. Наразі в проєкті майже 700 дітей. Всі вони щомісяця отримують медичне страхування за рахунок фонду. Однак, страхові компанії, зазвичай, не покривають витрати на медичну допомогу, яка не є екстреною. Тому в багатьох випадках доводиться додатково оплачувати медичні обстеження, консультації фахівців та лікування підопічних.

«Зараз люди охоче донатять на ЗСУ, збирають кошти на купівлю дронів, амуніції, пристроїв нічного бачення. Це звичайно вкрай важливі для України та нашої перемоги речі. Але потрібно пам’ятати, що у нас є діти, багато яких лишились без батьківської любові. Подбати про цих діток можемо тільки ми. Разом із проєктом ми робимо все для того, щоб у дітей була можливість перебувати в безпеці, здобувати знання, жити у прекрасних умовах, у чудовому кліматі, серед квітучих мандарин. А діти – такі діти. З ними постійно щось трапляється і тому медичний супровід критично важливий. За рік роботи проєкту було 1770 звернень до лікарів від дітей. Тому, наша підтримка в медичному страхуванні дуже важлива. Це величезна і важлива робота. І кожен може допомогти цим дітям. Адже саме вони будуть відбудовувати Україну після перемоги. Вони і є наше майбутнє», – відзначила Оля Полякова.

Благодійний проєкт “Дитинство без війни” провів наймасштабнішу централізовану приватно-державної евакуацію дітей-сиріт в сучасній Європі, який розпочав свою діяльність на початку повномасштабного вторгнення російський військ в Україну. Нещодавно проєкт відзначив річницю своєї діяльності. На святі була присутня і Оля Полякова. Діти дуже чекали зіркову амбасадорку, разом вони малювали, співали, танцювали, робили спільні фото, сміялися і плакали. Оля дуже прониклася спілкуванням з українськими сиротами, їх нелегкими долями, адже, як мама, розуміє, наскільки для них важлива підтримка, особливо в такий непростий час.

«Активна підтримка проєкту відомими людьми вкрай важлива. Адже таким чином про нього дізнається максимальна кількість людей. Сьогодні, хтось з цих людей задонатить на дітей-сиріт. А завтра, можливо, хтось забере дитину з дитячого будинку. І малеча нарешті отримає таку довгоочікувану сім’ю. Адже основний напрямок діяльності фонду – це робота з дітьми-сиротами та популяризація усиновлення в Україні», – підкреслила Наталя Масло, директор Благодійного фонду Руслана Шостака.

За час існування проєкт “Дитинство без війни” евакуював понад 1700 українських дітей-сиріт. Вони отримали не просто новий безпечний дім з мирним сонячним небом, а місце, де вони можуть мріяти і бути щасливими – мрієсхованку. У цьому особливому місці діти знаходять спокій і надію, відчувають, що їхні мрії можуть стати реальністю. І це вкрай важливо, адже вони – наше майбутнє. Мрієсхованка дає їм можливість зростати сильними та здатними, надихає на досягнення великих цілей.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)