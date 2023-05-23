У Німеччині закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

У німецькій партії ХДС заявили про те, що ФРН має передати Україні далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Хвиля”.

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“Партнери України тепер мають піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати у загальновійськових боях і що допустимо з міжнародного права”, — заявив представник німецької ХДС та полковник у відставці Родеріх Кізеветтер.

Він упевнений, що більше не повинно бути жодних так званих червоних ліній. Україна має отримати всі ті озброєння, які використовує НАТО.

Кізеветтер сказав, що в Німеччині небагато таких ракет, проте буде раціональніше, щоб їх використали проти російських окупантів ЗСУ. Він зазначив, що Берлін замовив близько 600 ракет Taurus, однак у робочому стані лише 150.

Як розповів журналістам ракетний експерт з Університету Осло Фабіан Гоффманн, РФ не має коштів для того, щоб перехоплювати крилаті ракети типу Storm Shadows, які Україна вже отримала від Німеччини. Щоправда, щоби змінити хід війни, Україні потрібно багато таких ракет.

За його словами, Україні потрібний великий ракетний альянс, щоб отримати перевагу над росіянами на полі бою. Експерт вважає, що ракети Taurus можна інтегрувати для використання радянськими винищувачами. У бойовий стан такі ракети можна привести за місяць чи два.

“Ми побачили, наскільки важливою є далекобійна точна зброя в сучасній війні. Це те, без чого Україні не обійтися в середньостроковій перспективі”, — зазначив Гоффманн.