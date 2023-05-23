У Мінцифри розповіли, як замінити водійські права у «Дії»

Водійське посвідчення можна замінити за кілька кліків у застосунку «Дія». При цьому можна замовити або пластиковий варіант, або цифровий.

Про це повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою», — написав він.

Як можна замінити водійське посвідчення у «Дії»

Подайте заявку про заміну посвідчення

Зазначте причину заміни, адресу та тип посвідчення — можна замовити пластик або лише цифровий варіант

Вкажіть контрактні дані

Перевірте заяву та підпишіть

Сплатіть послугу протягом 10 хвилин (інакше вона анулюється) та очікуйте на push-сповіщення про готовність документа

Заберіть посвідчення в сервісному центрі МВС у разі обрання пластикового варіанту

Федоров нагадав, що Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного.

При цьому для того, аби послуга працювала, варто оновити додаток.

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