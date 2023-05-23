Україна розраховує на японські сучасні технології під час повоєнної відбудови — Зеленський

Україна сподівається, що Японія зі своїми передовими технологіями допоможе у повоєнній відбудові.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Ми будемо відбудовувати країну з новими технологіями від енергетики до медицини. І тут досвід Японії для нас дуже важливий. Сьогодні ми пройшлися по цих напрямках з прем’єр-міністром. Є повне розуміння. Є кілька напрямків: енергетика, особливо зелена енергетика, залізниця, де нам потрібні японські сучасні технології, медицина тощо”, – сказав Президент, відповідаючи на запитання, що він найбільше очікує від Японії в майбутньому.