Єврокомісія виділила Україні транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд

Європейська комісія виділила Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд.

Про це у Twitter повідомила Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії.

Україна отримала новий транш у рамках кредитної програми MFA+, що передбачає виконання певних умов і не пов’язана з моніторинговою програмою МВФ.

«Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури», написав Домбровскіс.

Таким чином, виплати Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги цьогоріч сягнуть уже €7,5 млрд.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

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