СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від запорізької області рф»

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому соратнику президента-втікача Віктора Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ». Мова йде про ексочільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону.

У відомстві повідомили, що наприкінці 2022 року його призначили так званим «сенатором РФ — представником виконавчого органу влади Запорізької області».

На цій «посаді» він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

За даними спецслужби, підозрюваний сам зголосився допомагати загарбникам формувати окупаційні «адміністрації» на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Ворона був радником гауляйтера Євгена Балицького.

Саме Дмитро Ворона, як додали в СБУ, підготував звернення до президента рф володимира путіна щодо заохочення російським державними нагородами військових та колаборантів, які сприяли окупації Запорізької області.

Соратнику Януковича повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зраднику загрожує до 12 років в’язниці.

Суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Серед арештованого — квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок у столичному регіоні.

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