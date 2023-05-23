Європейська Комісія виділяє Україні новий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро

Європейська Комісія виділяє Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Це четверта виплата пакету макрофінансової допомоги «плюс», загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року. Ця допомога допоможе Україні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією під час війни агресії проти України», – зазначила представниця Європейської комісії Дана Спінант.

Лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. У січні Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання цієї допомоги.

Залучені кошти макрофінансової допомоги мають бути спрямовані на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.

Перший транш у 3 млрд євро Україна отримала 17 січня 2023 року.