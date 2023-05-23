У застосунку “Дія” з’явилась послуга заміни водійського посвідчення

Відтепер у застосунку “Дія” в декілька кліків можна замінити водійське посвідчення.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Зазначається, що подати заяву про заміну посвідчення можна в “Дії” та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС.
“Або ж взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія”, — йдеться у повідомленні.
Щоб скористатися послугою в застосунку “Дія”, потрібно пройти кілька простих кроків:
“Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. І все — очікуйте запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли “Дія” надішле push-сповіщення про готовність цифрового документа”, — йдеться в повідомленні Мінцифри.
У відомстві наголошують, що для того, щоб послуга стала доступною потрібно оновити застосунок.
У квітні у “Дію” додали можливість скасування належного користувача авто. Раніше у “Дії” відбувалося бета-тестування скасування належного користувача.
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