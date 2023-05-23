Обстріл Авдіївки: окупанти повністю зруйнували житловий будинок (фото)

Через ракетний удар російських окупантів по Авдіївці повністю зруйновано житловий будинок. Під його завалами перебувають щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, у будинку зруйновано дев’ять поверхів — до фундаменту.

«Під завалами — дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка — у важкому стані», — написав він.

Барабаш закликав цивільних, що досі перебувають в Авдіївці, евакуюватися.

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