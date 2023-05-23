Резерв чиновників для звільнених територій: з кого його створюватимуть та як подати заяку

Кабінет міністрів схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Таким чином, як вказано, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачається:

порядок і умови формування резерву;

критерії включення до резерву;

принципи роботи резерву;

процедуру добору осіб з резерву;

умови призначення осіб, зарахованих до резерву;

особливості професійного навчання осіб, включених до резерву;

алгоритм виключення з резерву.

У відомстві підкреслили, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях.

Кого призначатимуть на посади

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Як подати заявку

Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.