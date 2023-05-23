«Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон

«Укрзалізниця» з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон—2023.

У новий графік залізничники додали два нових рейси:

Поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славсько до Берегово;

Поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок у моря.

Ще два поїзди змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам продовжили маршрут прямування:

№43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;

№105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також залізниця зменшить час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.

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