В Укрзалізниці запровадять спеціальні жіночі купе

В “Укрзалізниці” запровадять послугу спеціальних жіночих купе, квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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До таких купе допускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але це питання ще обговорюється.

На яких маршрутках буде доступною послуга в компанії ще не визначили, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

Компанія збирається протестувати нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критеріями, за словами Шевченка, стануть попит та відгуки.

Купити квиток до такого купе можна буде через застосунок “Укрзалізниці”. Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе буде не потрібно.

Згодом керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко видалив свій допис, а в пресслужбі компанії заявили, що УЗ “розглядає можливість запровадження жіночих купе”.

Для цього потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів. А також проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

“Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника”, – додали в компанії.

“Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища.

Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане “пілот” з жіночими купе”, — зазначив голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко.