«Вирішальний чинник на полі бою». У Міноборони назвали переваги ракет Storm Shadow (фото)

Україна отримала низку переваг після того, як Велика Британія передала їй далекобійні ракети Storm Shadow. Вони можуть стати вирішальним чинником на полі бою.

Про це у Telegram повідомляє Military Media Center.

Медійна платформа, яка координується Міноборони України, пояснила, що ракети Storm Shadow мають низку важливих для нашої країни характеристик.

Дальність

Британські ракети Storm Shadow здатні бити по цілях, що знаходяться на відстані від 250 кілометрів. Це означає, що українські захисники тепер мають можливість завдавати ударів по всій глибині окупованих територій, включаючи АР Крим.

У відомстві нагадали, що відстань від Херсона до Севастополя по прямій становить 237 кілометрів, а від Запоріжжя до Керчі, де знаходиться Кримський міст, – 295 кілометрів. При цьому від Краматорська до Луганська – 128 кілометрів.

Непомітність

Політ ракети може відбуватися на малих висотах – 40-60 метрів. Таким чином вона стає малопомітною навіть для глибоко ешелованої протиповітряної оборони ворога.

Точність

Ракету програмують за день до вильоту і вона працює за принципом “вистрілив та забув”. Вона має досконалу систему наведення, яка включає не тільки GPS навігацію, але й систему розпізнавання рельєфу місцевості.

При підльоті до цілі активізується тепловізійна головка самонаведення, що ідентифікує ціль, закладену в пам’ять.

Мобільність

Можливості таких ракет, які запускають за допомогою авіації, набагато перевищують мобільність наземних ракетних систем.

У Міноборони підсумували, що Storm Shadow значно розширюють можливості українських захисників у завдання ударів по противнику.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Франція розглядає постачання Україні далекобійних ракет Scalp.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.