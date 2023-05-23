Білоруська опозиція заявила, що Лукашенко причетний до депортації понад 2 тис. українських дітей

Білоруська опозиція у вигнанні стверджує, що режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка причетний до воєнного злочину росії проти українських дітей.

Про це йдеться у звіті Національного антикризового уряду, передає видання Sky News.

У документі йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення росії з України в білорусь депортували 2 тис. 150 українських дітей. Серед них діти-сироти віком від шести до 15 років. Згідно з доповіддю, діти були вивезені у так звані табори відпочинку і санаторії.

Депортація українських дітей в рф: що відомо

Україні достеменно відомі дані майже 20 тис. дітей, яких було вивезено до росії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що москва фабрикує судові справи, аби не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитись.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт воєнного злочинця володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у рф марії львової-бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації населення (дітей).

Раніше в рф заявили, що у російські сім’ї незаконно передали 380 українських сиріт.

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