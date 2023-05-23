В Україні створять Корпус морської піхоти з новими бригадами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у День морської піхоти анонсував створення Корпусу морської піхоти для формування нових бригад і розвитку цієї складової війська.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Для мене честь сьогодні бути тут і вітати вас із Днем морської піхоти України. Це – особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які маєте ви – бійці морської піхоти України…

Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти.

Держава робитиме все для розвитку цього важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе, стане ще більше” – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський нагадав про внесок морських піхотинців у захист Острова Зміїний і міста Маріуполь, бої за Авдіївку й Волноваху, оборону Миколаєва, прикриття Одеси й захист Херсонщини.

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.