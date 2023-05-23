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У музеї в Пирогові реконструювали центральний вхід

23.05.2023

У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові запрацював реконструйований центральний вхід, що був збудований ще в 70-х роках минулого століття.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Новий вхід розробили з урахуванням ландшафтних особливостей музею та туристичних запитів відвідувачів з України й світу.

Центральний вхід виконаний із дерева (сосна, смерека, дуб), металу та бетону. Колір обрали графітовий у поєднанні з природним деревом — аби вся композиція стала органічною частиною музею. Одразу біля входу також облагородили територію: зробили оглядовий майданчик, поремонтували частину огорожі.

“Теперішній музейний центральний вхід — це своєрідний етнопортал, який переносить відвідувача із сучасного, технологічного, урбаністичного світу в давні українські села XVII-XX століття з їхньою історією, архітектурою, побутом, світоглядом та традицією”, — розповідає Оксана Повякель, генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України (НМНАПУ).

Реконструкція центрального входу до музею стала першим етапом реалізації великомасштабної державної програми “Магніти України”. У 2020 році Національний музей народної архітектури та побуту України став одним із 4 учасників цієї програми.

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