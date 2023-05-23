Депутатці Київради Ар’євій повідомили про підозру через ДТП під дією наркотиків: вона відреагувала

Депутатці Київської міської ради від «Європейської солідарності» Ярині Арʼєвій повідомили про підозру через ДТП під дією наркотиків.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

ДТП відбулось 27 листопада 2022 року у Києві. За даними слідства, Ярина Арʼєва була за кермом Volkswagen Polo та під дією наркотиків рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Біля нерегульованого пішохідного переходу Арʼєва наїхала на жінку-пішохода. Постраждала отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

За висновками експертів, ДТП сталося через порушення підозрюваною вимог ПДР.

Фігурантку відправили під нічний під нічний домашній арешт (з 20:00 до 06:00), прокуратура це оскаржить. Їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Реакція Арʼєвої на підозру

Пізніше сама Арʼєва заявила, що не була під дією наркотиків.

«Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила, і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала», — додала вона.

За її словами, ДТП відбулось під час блекауту, а постраждала жінка раптово вийшла на пішохідний перехід. Арʼєва додала, що їхала з дозволеною швидкістю, але не встигла зреагувати.

Депутатка зазначила, що вона повністю визнає свою провину у ДТП, а її родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням.

На її думку, підозру їй оголосили зараз через те, що вона брала участь в акціях проти УПЦ МП біля Лаври.

«Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація», — написала депутатка.

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