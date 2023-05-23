Привітання з Днем слов’янської писемності і культури 2023: вірші та картинки

Щорічно, 24 травня всі слов’янські країни вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. Брати Кирило і Мефодій – просвітителі, творці слов’янської абетки, перших пам’яток слов’янської писемності й старослов’янської мови, проповідники християнства.

Молода європейська держава Україна із здобуттям своєї незалежності також вшановує слов’янських учителів, чий науковий подвиг свого часу сприяв майбутньому становленню й української писемності. Під час присяги першого президента України Леоніда Кравчука на вірність народові України поряд з Конституцією та Актом проголошення незалежності України лежала розкішно оздоблена рукописна книга. Це було Пересопницьке Євангеліє – перший відомий дотепер з перекладів євангельського тексту літературно-писемною мовою переклад, який зробили Кирило і Мефодій.

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Привітання з Днем слов’янської писемності і культури 2023

У День слов’янської писемності та культури хочеться віддати шану і сказати: “Вічная пам’ять і вічная слава братам Кирилу і Мефодію”.

Команда Amazing Ukraine підготувала чудові привітання та побажання до свята – День слов’янської писемності та культури.

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Щиро вітаю вас зі святом, що символізує цивілізаційне торжество слов’янства, своєю глибинною духовною суттю історично звеличує нашу національну самобутність, консолідує й об’єднує суспільство, прилучає кожного із сущих до безцінної духовно-культурної спадщини. Це величне свято Вітаю усіх українців з Днем слов’янської писемності і культури! Упевнений, що разом ми збережемо і примножимо культурну спадщину, яку для нас оберігало не одне покоління українців, видатних просвітителів, святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Бажаю вам миру, добра, благополуччя, твердої віри в щасливе цивілізаційне покликання нашої Вітчизни.

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З Днем слов’янської писемності й культури! Цього дня ми вшановуємо братів-подвижників Кирила та Мефодія, які дали слов’янському світу алфавіт, заклавши тим самим основи церковнослов’янської писемності та фундамент усіх слов’янських літератур. Кожна культура, мова є безцінним надбанням людства, дзеркалом, яке відображає душу народу, його історію, звичаї, уподобання. Бажаємо всім представникам слов’янських народів злагоди, толерантності та миру. Лише любов до власної історії, плекання та примноження культурної і духовної спадщини свого народу.

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Вітаю усіх слов’ян з цим історично важливим святом. Бажаю усім успіху та здійснення мрій. І нехай життєві негаразди ніколи не заважають Вам чітко бачити свої життєві цілі і завдяки непереможному слов’янському духу завжди досягати поставленої мети!

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Духовний подвиг отців-просвітителів, котрі заклали підвалини української писемності сприяв долученню нашого народу до кращих надбань слов’янства. Тож утверджуймо імідж високоосвіченої української нації та плекаймо неоціненний скарб – нашу мову солов’їну. Адже лише любов до власної історії, примноження культурної спадщини свого народу є основами морального та духовного розвитку суспільства. Бажаємо усім слов’янським народам перш за усе миру, злагоди та толерантності. Щастя вам, злагоди та добра!

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Вітаю усіх українців з Днем слов’янської писемності і культури! Упевнений, що разом ми збережемо і примножимо культурну спадщину, яку для нас оберігало не одне покоління українців.

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Привітання у прозі – День слов’янської писемності і культури Картинки, привітання з Днем слов’янської писемності і культури

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Прийміть привітання з Днем слов’янської писемності і культури! Упевнений, що разом ми збережемо і примножимо культурну спадщину, яку для нас оберігало не одне покоління українців.

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Картинки, привітання з Днем слов’янської писемності і культури

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З праздником слов’янським,

сьогодні всіх вітаю.

Це свято наше, нашого народу.

Тож побажати всього найкращого я хочу.

І щастя, й радості вдостачу,

та й здоров’я на додачу.

Шануймо слов’янську культуру.

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Вітаю кожного українця. Сьогодні свято у всіх нас.

День Слов’янської культури та писемності. Ми як унікальна частинка світу, маємо гордість демонструвати всім наші звичаї та традиції.

Гордо називаємо українську мову однією з наймилозвучніших у світі.

Бажаю вам здоров’я та щастя, і шануйте наші традиції.

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Свято цілої культури сьогодні ми святкуємо. Свято звичаїв та традицій які передавалися з покоління в покоління. Свято Слов’янської писемності та культури. Українці як яскраві представники, доводять кожного дня до інших народів, усю красу слов’янської писемності, милозвучністю своєї мови. Вітаю вас усіх і бажаю міцного здоров’я та непохитного добробуту.

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Картинки, привітання з Днем слов’янської писемності і культури