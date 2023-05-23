24 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 травня

Сьогодні в Україні та інших слов’янських країнах відзначають День слов’янської писемності і культури.

В Еритреї — День Незалежності (від Ефіопії, 1993).

У Белізі — День Співдружності.

В Бразилії — Національний день кави.

А в країнах ЄС — Європейський день парків.

Яке релігійне свято 24 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять рівноапостольних братів Кирила і Мефодія — проповідників християнства, слов’янських просвітників, творців кириличної абетки.

Вони народились у грецькому місті Солунь (нині — Салоніки) у IX столітті в сім’ї воєначальника.

Кирило вчився у Константинополі при дворі візантійського імператора Михайла III. Був патріаршим бібліотекарем, викладав філософію в Константинопольській вищій школі.

Мефодій вступив на військову службу, керував заселеною слов’янами областю Македонії, був викладачем у Константинопольській вищій школі.

Кирило створив одну з перших слов’янських абеток. Вони з братом перекладали на церковнослов’янську церковні книги, з дозволу Рима проводили богослужіння слов’янською мовою.

День ангела 24 травня

Іменини в цей день святкують Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, Олександр, Ростислав.

Які історичні події стались 24 травня

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву

1798 — товариство об’єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки.

1822 — Еквадор здобув незалежність від Іспанії.

1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе.

1956 — в Лугано (Швейцарія) відбувся перший конкурс пісні «Євробачення».

1964 — на стадіоні в Лімі під час футбольного матчу Перу — Аргентина через тисняву загинуло 300 людей.

1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії.

1999 — унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.

2003 — Україна дебютувала на конкурсі «Євробачення»: Олександр Пономарьов посів 14-е місце.

2014 — стрілянина в Єврейському музеї в Бельгії — 4 загиблих.

2018 — в Україні відкрили новий Бескидський тунель у Карпатах.

2019 — в пожежі у місті Сурат на заході Індії загинули 22 студенти.

2022 — масове вбивство у початковій школі «Робб» у Техасі (США) — загинули 19 дітей та двоє вчителів.

Хто народився 24 травня

15 до н. е. — Нерон Клавдій Друз Германік, римський воєначальник.

827 — Кирило, творець слов’янської писемності.

1494 — Якопо Понтормо, італійський художник.

1686 — Габріель Фаренгейт, німецький хімік і фізик.

1693 — Георг Доннер, австрійський скульптор.

1772 — Рам Мохан Рай, індійський соціальний та релігійний реформатор.

1819 — Вікторія, королева Великої Британії (1837—1901).

1881 — Олександр Богомолець, український патофізіолог, президент Академії наук України (1930—1946).

1940 — Йосип Бродський, російський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1987 року.

1941 — Боб Ділан, американський музикант, співак, композитор.

1964 — Олег Скрипка, український музикант.

1966 — Ерік Кантона, французький футболіст.

1972 — Майя Санду, молдавський політик, президент Молдови (з 2020).

1973 — Руслана Лижичко, українська співачка.

1981 — Віктор Рубан, український стрілець із лука, олімпійський чемпіон 2008 року.

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