Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2023 року

Окупанти продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких відбулось 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського.

На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 — по зенітно-ракетних комплексах.

Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу «Shahed» та 1 розвідувальний дрон типу «Zala».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

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