У Пентагоні назвали основні теми обговорення на новому «Рамштайні»

На зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуть постачання ЗСУ додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО та навчання льотчиків. Про це повідомив речник Пентагону Пер Райдер.

За його словами, зустріч традиційно розпочнеться з представлення Україною огляду поточної безпекової ситуації та своїх найнагальніших потреб.

«І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси, щоб гарантувати, знову ж таки, що вони можуть витримати бій. А потім буде ще й обговорення навчання на F-16», — сказав Райдер.ойдом Остіном повідомляється, що на «Рамштайні» основну увагу приділять підтримці можливостей української бронетанкової техніки та зміцненню ППО.

Водночас у пресрелізі Пентагону щодо телефонної розмови українського міністра Олексія Резнікова зі своїм американським колегою Лл

Сама зустріч запланована на 25 травня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.