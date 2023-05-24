Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 травня

За минулу добу сили оборони знищили близько 400 окупантів та 21 артилерійську систему. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 24 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,

танки — 3792 (+3),

бойові броньовані машини — 7424 (+5),

артилерійські системи — 3339 (+21),

РСЗВ — 570 (+5),

засоби ППО — 327 (+0),

літаки — 309 (+0),

гелікоптери — 296 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2871 (+7),

крилаті ракети — 1015 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 6146 (+7),

спеціальна техніка — 440 (+7).

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