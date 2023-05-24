Українські танкісти найближчими днями почнуть опановувати Abrams — Пентагон

Українські військові найближчими днями розпочнуть навчання на американських танках Abrams. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі Голосу Америки.

За його словами, навчання українських танкістів розпочнуться «протягом наступного тижня чи близько того».

За даними видання, на цьому тижні близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, де будуть проходити тренування. Очікується, що навчання займе близько 10 тижнів.

Американські танки прибули до Німеччини ще на початку травня.

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