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Українські танкісти найближчими днями почнуть опановувати Abrams — Пентагон

24.05.2023

Українські військові найближчими днями розпочнуть навчання на американських танках Abrams. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі Голосу Америки.

За його словами, навчання українських танкістів розпочнуться «протягом наступного тижня чи близько того».

За даними видання, на цьому тижні близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, де будуть проходити тренування. Очікується, що навчання займе близько 10 тижнів.

Американські танки прибули до Німеччини ще на початку травня.

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