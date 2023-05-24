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СБУ затримала ще одного зрадника, який збирав дані про Сили оборони на Донеччині (фото)

24.05.2023

СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони біля Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Зрадником виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «мдб днр» в окупованій Горлівці.

Він об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Під час затримання ворожий агент перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

Під час обшуку у його будинку знайшли прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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