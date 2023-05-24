СБУ затримала ще одного зрадника, який збирав дані про Сили оборони на Донеччині (фото)

СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони біля Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Зрадником виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «мдб днр» в окупованій Горлівці.

Він об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Під час затримання ворожий агент перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

Під час обшуку у його будинку знайшли прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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