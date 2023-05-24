Українці почнуть опановувати танки Abrams наступного тижня – Пентагон 

Американські інструктори почнуть навчати українців управління танками M1A1 Abrams приблизно наступного тижня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Цього тижня до Німеччини для участі в навчанні прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Вони тренуватимуться на 31 танку Abrams, які раніше цього місяця доставили до Німеччини зі США. За словами американських посадовців, інша партія з 31 танку зараз проходить ремонт і до осені буде доставлена в Україну, – зазначив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Тренування в Німеччині триватиме близько 10 тижнів. Воно буде зосереджене на тому, як керувати танками, маневрувати на них у загальновійськовому бою та на технічному обслуговуванні M1A1 Abrams.

За словами чиновника, структура курсу буде аналогічною до попередніх навчань під керівництвом США на бойових броньованих машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.