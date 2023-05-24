Після війни 1,5 млн українців матимуть досвід бойових дій

З початком повномаштабної війни в Україні кількість громадян, які взяли до рук зброю збільшилася в рази. Воювати пішли і ті, хто взагалі не мав бойового досвіду. Але після військового вишколу, вони гідно зараз боронять нашу країну від загарбників. У Мінветеранів вже підрахували, що після війни бойовий досвід за плечима матимуть 1,5 мільйонів українців.
Як передає Amazing Ukraine, про це міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.
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Лапутіна вважає, що зараз необхідна людина, яка зможе допомагати налагоджувати діалог між ветераном і його сім’єю та державою, громадою, роботодавцем.
“Якщо ми подивимося на вік сьогоднішніх військовослужбовців, які завтра стануть ветеранами, це буде від 25-ти до 45-ти років. Людина отримала бойовий досвід і має потім прийти додому, в родину, інтегруватися в громаді, отримати можливість перенавчання на якусь цивільну спеціальність і потім працевлаштуватись“, — заявила Юлія Лапутіна.
Помічник ветерана
За словами Лапутіної, потрібен такий собі помічник ветерана. Вона також повідомила, що пілотні проєкти зі створення інституту помічника ветерана будуть запущені у Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях цього року.
“Ми цих помічників ветерана інституціалізуємо на рівні громад. На рівні районів будуть створені сервісні служби, сервісні центри, які будуть надати ветеранам послуги, у тому числі в електронному форматі”, — додала Лапутіна.
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