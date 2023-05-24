«Якось у нас все не складається»: Пригожин заявив про провал цілей російського вторгнення

Росія провалила усі оголошені цілі вторгнення в Україну і тепер їй загрожує поразка. Про це заявив ватажок ПВК «Вагнер» в інтерв’ю одному з російських пропагандистів.

Зокрема, він нагадав, про усі великі поразки армії рф — під Києвом, Ізюмом та Херсоном та зробив висновок, що «у нас все не складається»

«Підійшли до Києва, потім російською мовою кажу, – обісрались і відійшли. Потім до Херсона – обісрались та відійшли. Після цього чи до цього – Ізюм, Червоний Лиман. І якось у нас все не складається», — сказав він.

Також він заявив, що окупована частина Донбасу під контролем росіян розграбовується і знаходиться «у сраці».

Більш детально Пригожин торкнувся оголошених путіним ще 24 лютого 2022 року завдань щодо «денацифікації» та «демілітаризації» України.

«СВО (російська назва війни проти України — ред.) робилася заради «денацифікації» … а ми зробили Україну нацією, яка відома всім у всьому світі. Вони як греки чи римляни у розквіті сил. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь», — сказав він.

Теж саме, за його словами, стосується і «демілітаризації».

«Якщо вони мали на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер вони мають п’ять тисяч. Якщо воювати тоді вміло 20 тисяч бійців, то тепер 400 тисяч. Як ми її «демілітаризували»? Тепер ми навпаки, хрін знає як, мілітаризували Україну», — наголосив він.

Далі він визнав, що Україна зараз має одну із найсильніших армій світу з високим рівнем організації, підготовки та розвідки. А в росії, за його словами, воювати вміють лише «вагнерівці».

Наостанок Пригожин назвав два сценарії розвитку подій. Перший, малоіморівний, передбачає втому США та Європи від України та переговори за посередництва Китаю, за результатами яких росія збереже окуповані території.

А за іншого, більш вірогідного, ЗСУ продовжуватимуть отримувати необхідне озброєння від партнерів і продовжать воювати. «Ми зараз у такому стані, коли ми просто росію просрати можемо», — зробив висновок Пригожин і закликав провести нові хвилі мобілізації та мілітаризувати економіку рф за прикладом Північної Кореї.

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