В Авдіївці досі залишається одна дитина: батьки переховують її від евакуації

У прифронтовій Авдіївці на Донеччині досі залишається одна дитина, яку не можуть знайти вже кілька місяців. Про це керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в ефірі Громадського радіо.

«Офіційно у нас місті залишається одна дитина, ми не можемо її знайти уже декілька місяців точно. Останній місяць ми навіть батьків не бачимо, десь вони дуже сильно ховаються. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки», — сказав він.

Барабаш уточнив, що дитину від евакуації переховують батьки, і наразі невідомо, чи виїхали вони самостійно.

«Не можемо знайти ні ми, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією. Іноді вже думаємо «може вони виїхали самі», але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають», — зазначив посадовець.

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