СБУ затримала організатора проросійських провокацій у Києво-Печерській лаврі (фото)

Служба безпеки затримала проросійського релігійного блогера, який у березні організовував замовні «акції протесту» у Києво-Печерській лаврі

Затриманий — заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України».

За даними слідства, він підбурював людей до масових заворушень, вихваляв російське керівництво та в інтерв’ю звинувачував Україну у розв’язанні війни. Свої виступи він поширював на YouTube-каналі «Святая Русь», який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Блогеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Тепер йому загрожує до 8 років в’язниці. Зараз чоловік перебуває під вартою.

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