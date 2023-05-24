Євген Нищук став новим головою Шевченківського комітету

Президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра культури та актора Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, звільнивши з цієї посади Юрія Макарова. Відповідний указ №288/2023 опублікували на сайті президента.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Президент доручив голові Комітету подати пропозиції щодо нового персонального складу.

«Розумію ту велику місію, до якої долучений. Вдячний своїм попередникам і робитиму все, щоб Премія здобула новий імпульс для розвитку», — зазначив Нищук.

Євген Нищук — український актор театру, кіно та дубляжу. З 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року був міністром культури. Зробив внесок у міжнародне визнання країнами світу Голодомору в Україні, як злочину перед людством, об’їхавши з мистецьким проєктом «Панахида по Голодомору» країни Європи.