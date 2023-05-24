НАЗК встановило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення законодавства у фінансуванні партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Троє людей внесли на рахунок «Слуги народу» відповідно по 1,7 млн грн, 900 тис. грн та 296 тис. грн. Проте НАЗК встановило, що протягом 2017—2020 років вони не мали таких доходів для фінансування партії.

«Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність при фінансуванні політичної партії. Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права», — йдеться в повідомленні.

НАЗК надіслало свій висновок до Національної поліції для порушення кримінальної справи до ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

Пкарання за це порушення передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні робіти на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

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