ПЦУ схвалила перехід на новий календар: Різдво святкуватимуть 25 грудня

Православна Церква України (ПЦУ) відтепер відзначатиме Різдво у грудні за Григоріанським календарем.

Таке рішення ухвалили 24 травня під час засідання архієрейського собору в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври, пише «Суспільне».

На собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спершу відбулась загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалось обговорення та погодження нового календаря. Напередодні священослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати прихожани ПЦУ свята в інші дні.

Перехід ПЦУ на новий календар відбудеться з 1 вересня — саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем. Таким чином Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята, дати яких — сталі: наприклад, Покрова буде 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а Миколая — 6 грудня.

Для парафій буде передбачено перехідний період, впродовж якого вони зможуть ще залишатись на попередньому календарі, однак чітких термінів він не має.

Формально потім перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.

Раніше Chas News розповідав, чому православні українці святкують Різдво 7 січня, а греки, румуни та болгари — 25 грудня.

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