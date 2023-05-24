В Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших газових свердловин

“Укргазвидобування” запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

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Він наголосив, що шлях до “газової незалежності” складається з послідовних кроків, а фахівці компанії щоденно працюють над досягненням поставленої мети.

“Днями “Укргазвидобування” запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5,8 км, яка відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з наших родовищ на сході країни”, – зазначив Чернишов.

Він додав, що це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.