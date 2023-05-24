Окупанти продовжують мілітаризацію території ЗАЕС — ГУР

Російські загарбники продовжують мілітаризацію території Запорізької АЕС. Вони не зменшують свою присутність на станції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Там зазначають, що попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на ЗАЕС. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову бази.

Так, на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад терористів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військових постійно змінюється.

«Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть перебувати боєприпаси та вибухівка», — розповіли у ГУР.

До того ж співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1 – 2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Деякі з них перебувають в госпіталі у важкому стані.

«Дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення», — підкреслили у розвідці.

Раніше повідомлялось, що «керівництво» Запорізької АЕС намагається втекти зі станції, адже бояться контрнаступу ЗСУ.

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