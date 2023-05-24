«Укртатнафта» сплатила до держбюджету 1,2 млрд грн після розслідування корупційних схем її керівництва

Завдяки розслідуванню правоохоронців щодо корупційних схем ексменеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» до бюджету України сплатили 1,2 млрд грн. Цю суму перерахувало нинішнє керівництво «Укртатнафти» як податки, несплачені колишніми власниками — групою «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що за цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою.

Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

Нагадаємо, раніше СБУ вилучила нафтопродукти «Укрнафти» та «Укртатнафти» на майже 800 млн грн.

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