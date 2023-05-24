Мінцифра веде переговори з десятьма країнами щодо експорту “Дії”

У Вашингтоні відбувся перший саміт Diia in DC, під час якого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував досягнення у сфері діджиталізації України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Під час Diia in DC Михайло Федоров презентував усьому світу досягнення цифрової України, основою якої є “Дія”. Застосунок, який став невід’ємною частиною життя українців та повністю змінив філософію взаємодії держави та людини”, — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Зазначається, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту “Дії” з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID.
“Дія” — це продукт світового масштабу, аналогів якого не існує. Команда Мінцифри веде переговори щодо експорту “Дії” з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. І вже маємо результати – розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією. Це під час заходу анонсувала адміністраторка USAID Саманта Пауер”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що USAID з перших днів існування Мінцифри стала надійним партнером відомства.
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