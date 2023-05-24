Посол України в Німеччині Макеєв показав танки Leopard 1A5, обіцяні ЗСУ (відео)

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та партнери пообіцяли передати Україні.

«110 Leopard 1A5. Скоро. Нова німецька міць», — написав посол України у Німеччині.

І додав, що в Україні вони будуть вже зовсім скоро.

Він також розмістив своє фото на тлі одного з німецьких танків та опублікував коротке відео з Leopard 1A5, що вже у найближчому майбутньому допомагатимуть звільняти українську землю від російських окупантів.

110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX

— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 24, 2023

Раніше повідомлялось, що Україна має отримати 80 танків Leopard до 1 червня.

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