Під час повітряних тривог у Києві не буде зачинених укриттів — КМВА

Київська міська військова адміністрація запевняє, що після перевірки «закритих для киян укриттів не буде», мовляв під час повітряної тривоги всі вони мають бути відкриті.

Володимир Кидонь, перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор каже, що у разі відсутності доступу до укриття, треба викликати рятувальників, щоб вони допомогли його відкрити.

«Київ регулярно зазнає повітряних нападів. Під час останніх атак, не всі укриття були відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях», — зазначив він.

За його словами, перевірка укритті проходить у рамках військових навчань (з 23 до 25 травня).

Наразі Нацполіція перевірила 34 проблемні укриття.

«Для усіх киян нагадую алгоритм — якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч. Немає головнішої задачі ніж життя і безпека людей», — наголосив Кидонь.

Нагадаємо, раніше до Київської міської військової адміністрації надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки 16 травня. Влада пообіцяла проінспектувати усі укриття.

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