Україна успішно застосовує ракети Storm Shadow — Резніков

Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.

Про це повідомив Олексій Резніков, міністр оборони України під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який перебуває з візитом в Україні.

«У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow», — повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 травня Велика Британія передала Україні кілька далекобійних ракет Storm Shadow.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявляв, що українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow, які передав Лондон.

Тоді британський міністр не став вдаватися у подробиці, але зазначив, що системи озброєння, які були надані Україні західними союзниками, продемонстрували ефективність та «мали значення».

Також Воллес розповідав, що ці ракети передані українцям безкоштовно і призначені лише для високоточних ударів.

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