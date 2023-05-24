Прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити до Румінії на надувній подушці (фото)

На Одещині прикордонники спіймали 42-річного чоловіка, який намагався переплисти Дунай на надувній подушці та з саморобною мапою, щоб потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

У відомстві заявили, що у телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці. Проте його план провалився.

Тепер чоловіка має сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн за спробу незаконного перетинання кордону.

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