Посол в Німеччині анонсував 110 танків Leopard 1 для України

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків Leopard 1.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.
Читай також: Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
“110 леопардів 1А5. Вже скоро”, – написав посол у Twitter, додавши фото на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.
110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX
— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 24, 2023
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні
- Армія РФ не контролює Бахмут повністю — Маляр
- Українські пілоти розпочали навчання на F-16, — Боррель
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»