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Посол в Німеччині анонсував 110 танків Leopard 1 для України

24.05.2023

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків Leopard 1.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

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“110 леопардів 1А5. Вже скоро”, – написав посол у Twitter, додавши фото на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX

— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 24, 2023

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