На Луганщині окупанти стратили чоловіка за проукраїнську позицію — ОВА

В окупованому Сватівському районі Луганської області російські загарбники повісили чоловіка за його проукраїнську позицію.

Про це повідомив Артем Лисогор, глава Луганської ОВА.

«Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його стратили в рідній Нижній Дуванці.

«При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде», — додав Лисогор.

Нагадаємо, нещодавно парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини росії проти України.

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