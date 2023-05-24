Віктора Медведчука позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

Палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на адвокатську діяльність.
Про це повідомив Роман Титикало, засновник адвокатського бюро «Титикало та партнери».
З 2016 року правозахисники працювали над тим, аби позбавити Медведчука адвокатського права. Таким чином вони хотіли відновити справедливість за засудження Василя Стуса.
Українського поета у 1980 році засудили до 10 років примусових робіт і пʼяти років заслання за антирадянську діяльність. Адвокатом поета був Медведчук.
У січні 2023 року Верховна Рада позбавили Віктора Медведчука депутатського мандата.
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