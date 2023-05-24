Нідерланди вкладуть 260 млн євро в забезпечення України артилерійськими снарядами

У межах ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів за 12 місяців Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на спільні закупівлі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

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Як оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Нідерланди надають 260 мільйонів євро на проєкт зі спільної закупівлі для України боєприпасів калібру 155 мм.

У березні Рада Єворосоюзу схвалила план із забезпечення України мільйоном боєприпасів протягом 12 місяців, який складається з трьох частин: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.

За словами топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля, станом на зараз держави Євросоюзу надали Україні 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.