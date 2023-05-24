Привітання з Днем філолога 2023: вірші та картинки

День філолога, мабуть, одне з небагатьох свят, з яким можна вітати представників різних професій, а не лише тих, хто займається вивченням і вдосконаленням мови. Історики, філософи, мистецтвознавці теж можуть сміливо приймати вітання. Адже ці люди допомагають зберегти та урізноманітнити нашу культурну спадщину, увічнити велике і викристалізувати значуще.

Символічно, що свято філологів відзначають 25 травня, слідом за Днем слов’янської писемності і культури.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – День філолога! Не забудьте привітати своїх вчителів і викладачів!

Привітання з Днем філолога 2023 Привітання з Днем філолога 2023

Картинка, вірші, привітання з Днем філолога

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Привітання з Днем філолога 2023 Привітання з Днем філолога 2023

Привітання з Днем філолога 2023

***

Філології наука

Не для кожного ясна!

Непроста це штука

І не кожному дана.

За справжнього філолога

Наливай вина!

І нехай же вип’ють

За них всі до дна!

***

З Днем філолога! Вітаємо всіх, кого єднає і надихає любов до Слова – викладачів, студентів, випускників філологічних факультетів, учителів мови та літератури, перекладачів, редакторів, працівників бібліотек, співробітників видавництв. З професійним святом Вас!

Привітання з Днем філолога 2023 Привітання з Днем філолога 2023 Привітання з Днем філолога 2023 Привітання з Днем філолога 2023

Привітання з Днем філолога 2023

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Привітання з Днем філолога 2023

***

Зі святом, друже!

Я завжди по-доброму заздрив того, як ти вмієш поводитися зі словами, створюючи з них прекрасні, сповнені глибокого сенсу, конструкції і я щиро впевнений, що День філолога — це дійсно те свято, який належить тільки тобі. Бажаю тобі і надалі царювати над словами і фразами, щастя тобі і здоров’я.

***

В це свято професійне

Ми поспішаємо філологів привітати.

З вас кожен профі, геніальний,

Знає, як сказати і що додати!

Нехай вас супроводжує удача,

І в кар’єрі тільки чекає успіх,

Щоб вирішувалися складні завдання,

Щоб зуміли навчити ви всіх!

Поздоровлення у віршах

***

З Днем філолога, дорогі друзі! Хай наші пера ніколи не всихають, хай нам легко нагоджуються влучні слова, а тексти наші хай завжди лунають, як пісня!

Картинка, вірші, привітання з Днем філолога

***

Від щирого серця вітаю

І побажати тобі хочу,

Філолог, друг, не нудного життя,

Любові, здоров`я та добра.

Нехай мовою не дуже книжковою,

Зате з великою кількістю тепла.

***

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***

Філолог, поздоровляємо з професійним святом. Нехай тобі зустрічається поменше помилок, а близькі радують милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!

***

День філолога сьогодні.

Що ж мені вам побажати?

Щоб погляд був до піднебіння підняте,

Не хворіти і не страждати!

Щоб мінімум помилок,

Слів розширений запас,

Більше сміху та посмішок,

Подорожувати не раз!

***

Вірші, побажання з Днем філолога

***

Бажаю миру і успіху,

У роботі – радісних турбот.

Адже ти – філолог. А у справі цій

Жити неможливо без клопот.

Хай буде все легко і просто,

Удача царює в ділах,

Жити – мінімум до дев’яноста,

Творити – з усмішкою на вустах!

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Картинка з Днем філолога

***

День філолога! Привітаємо

Всіх, хто любить мови,

Хто все виправить помилки

Вголос, у диктанті від руки.

Бажаємо Вам море щастя,

Задоволення, нагород.

Хай обходять вас негоди,

Стіл завжди багатий!

З днем філолога!

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Зі святом! Ваша праця часом неоценен по достоїнству, адже у Ваших руках культура мовлення та письма всього населення. Ви — охоронці чистоти і правильності нашої мови. Спасибі Вам за самовіддачу і душу, яку Ви вкладаєте у кожної людини. Дай Вам Бог здоров’я та щастя на довгі роки.

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Картинка, вірші, привітання з Днем філолога День філолога

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***

Від душі вітаю з Днем філолога і побажати хочу незгасною любові до рідної мови і мовлення, цікавих відкриттів і знахідок, розширення знань і кругозору, великого внеску у вивчення історії духовних цінностей народу і значних особистих досягнень у діяльності.

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Картинка, вірші, привітання з Днем філолога

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Багато віршів,

Грамотії – будь здоров,

Всі готові пояснити

І розкласти по полицях,

Ви доглянуті, охайні,

Голоси приємні,

Що і як кому сказати,

Судилося вам завжди знати.

З святом вас вітаємо,

І везіння бажаємо,

Щоб удача вас знайшла!

***

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

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Привітання з Днем філолога у прозі Картинка, вірші, привітання з Днем філолога

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Вітаю з Днем філолога. Хочу побажати легко і красиво передавати свої пізнання в культурі народу з допомогою цікавих уроків мови і захоплюючих подорожей по сторінкам літературної творчості. Бажаю у своїй діяльності здійснити масу відкриттів, бажаю в житті писати чудову історію рядками натхнення і любові.

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З Днем філолога!

Вітаю я тебе!

Нехай тобі належать

Всі запаси словника!

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Картинка, вірші, привітання з Днем філолога