Привітання з Днем філолога 2023: вірші та картинки

День філолога, мабуть, одне з небагатьох свят, з яким можна вітати представників різних професій, а не лише тих, хто займається вивченням і вдосконаленням мови. Історики, філософи, мистецтвознавці теж можуть сміливо приймати вітання. Адже ці люди допомагають зберегти та урізноманітнити нашу культурну спадщину, увічнити велике і викристалізувати значуще.
Символічно, що свято філологів відзначають 25 травня, слідом за Днем слов’янської писемності і культури.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – День філолога! Не забудьте привітати своїх вчителів і викладачів!
Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023
Картинка, вірші, привітання з Днем філолога
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Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023
Привітання з Днем філолога 2023
***
Філології наука
Не для кожного ясна!
Непроста це штука
І не кожному дана.
За справжнього філолога
Наливай вина!
І нехай же вип’ють
За них всі до дна!
***
З Днем філолога! Вітаємо всіх, кого єднає і надихає любов до Слова – викладачів, студентів, випускників філологічних факультетів, учителів мови та літератури, перекладачів, редакторів, працівників бібліотек, співробітників видавництв. З професійним святом Вас!
Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023
Привітання з Днем філолога 2023
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Картинки День філологаКартинка, вірші, привітання з Днем філологаПривітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023Привітання з Днем філолога 2023
Привітання з Днем філолога 2023
***
Зі святом, друже!
Я завжди по-доброму заздрив того, як ти вмієш поводитися зі словами, створюючи з них прекрасні, сповнені глибокого сенсу, конструкції і я щиро впевнений, що День філолога — це дійсно те свято, який належить тільки тобі. Бажаю тобі і надалі царювати над словами і фразами, щастя тобі і здоров’я.
***
В це свято професійне
Ми поспішаємо філологів привітати.
З вас кожен профі, геніальний,
Знає, як сказати і що додати!
Нехай вас супроводжує удача,
І в кар’єрі тільки чекає успіх,
Щоб вирішувалися складні завдання,
Щоб зуміли навчити ви всіх!
Поздоровлення у віршах
***
З Днем філолога, дорогі друзі! Хай наші пера ніколи не всихають, хай нам легко нагоджуються влучні слова, а тексти наші хай завжди лунають, як пісня!
Картинка, вірші, привітання з Днем філолога
***
Від щирого серця вітаю
І побажати тобі хочу,
Філолог, друг, не нудного життя,
Любові, здоров`я та добра.
Нехай мовою не дуже книжковою,
Зате з великою кількістю тепла.
***
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***
Філолог, поздоровляємо з професійним святом. Нехай тобі зустрічається поменше помилок, а близькі радують милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!
***
День філолога сьогодні.
Що ж мені вам побажати?
Щоб погляд був до піднебіння підняте,
Не хворіти і не страждати!
Щоб мінімум помилок,
Слів розширений запас,
Більше сміху та посмішок,
Подорожувати не раз!
***
Вірші, побажання з Днем філолога
***
Бажаю миру і успіху,
У роботі – радісних турбот.
Адже ти – філолог. А у справі цій
Жити неможливо без клопот.
Хай буде все легко і просто,
Удача царює в ділах,
Жити – мінімум до дев’яноста,
Творити – з усмішкою на вустах!
***
Картинка з Днем філолога
***
День філолога! Привітаємо
Всіх, хто любить мови,
Хто все виправить помилки
Вголос, у диктанті від руки.
Бажаємо Вам море щастя,
Задоволення, нагород.
Хай обходять вас негоди,
Стіл завжди багатий!
З днем філолога!
***
***
Зі святом! Ваша праця часом неоценен по достоїнству, адже у Ваших руках культура мовлення та письма всього населення. Ви — охоронці чистоти і правильності нашої мови. Спасибі Вам за самовіддачу і душу, яку Ви вкладаєте у кожної людини. Дай Вам Бог здоров’я та щастя на довгі роки.
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Картинка, вірші, привітання з Днем філологаДень філолога
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***
Від душі вітаю з Днем філолога і побажати хочу незгасною любові до рідної мови і мовлення, цікавих відкриттів і знахідок, розширення знань і кругозору, великого внеску у вивчення історії духовних цінностей народу і значних особистих досягнень у діяльності.
***
Картинка, вірші, привітання з Днем філолога
***
Багато віршів,
Грамотії – будь здоров,
Всі готові пояснити
І розкласти по полицях,
Ви доглянуті, охайні,
Голоси приємні,
Що і як кому сказати,
Судилося вам завжди знати.
З святом вас вітаємо,
І везіння бажаємо,
Щоб удача вас знайшла!
***
Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Шлем палкий вам привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!
***
Привітання з Днем філолога у прозі Картинка, вірші, привітання з Днем філолога
***
Вітаю з Днем філолога. Хочу побажати легко і красиво передавати свої пізнання в культурі народу з допомогою цікавих уроків мови і захоплюючих подорожей по сторінкам літературної творчості. Бажаю у своїй діяльності здійснити масу відкриттів, бажаю в житті писати чудову історію рядками натхнення і любові.
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З Днем філолога!
Вітаю я тебе!
Нехай тобі належать
Всі запаси словника!
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Картинка, вірші, привітання з Днем філолога
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