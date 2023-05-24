У Севастополі окупанти виставили музейні експонати, викрадені з Мелітополя

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни виставили музейні експонати, викрадені з Мелітополя (Запорізька область).

Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

На виставці окупантів представлені понад 120 археологічних артефактів із музею «Камʼяна могила». Серед них — петрогліфи, що зображують сцени полювання, стародавні предмети побуту, кераміка та знаряддя камʼяного віку.

У січні міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти «підпорядкували» музею в Криму памʼятку давньої культури «Камʼяна могила» та Мелітопольський краєзнавчий музей. Росіяни також вивезли всі коштовні експонати з музеїв.

Окупанти також розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території «Херсонесу» росіяни продовжують незаконні археологічні розкопки. Про це повідомило представництво президента України в Криму.

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