З 1 червня в Україні стартує фестиваль короткометражного еротичного кіно Best Erotic Shorts-4

З 1 червня в кінотеатрах України стартує фестиваль короткометражного еротичного кіно Best Erotic Shorts-4.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Platforma.
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Покази відбудуться у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Сумах, Львові, Тернополі, Запоріжжі, Вінниці та Житомирі.
У програмі фестивалю — фільми режисерів та режисерок із США, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та інших країн.
Зокрема, можна буде подивитися американську романтичну комедію «Оргія» режисера Сема Барона про чоловіка з розбитим серцем, який йде на свою першу оргію.
Також у збірці короткометражок — нідерландська комедія «Ботаніка» режисера Ноеля Лузена про працівника садового центру, який боїться свого можливого безпліддя і усвідомлює, що заради кохання іноді варто ризикнути. А ізраїльська стрічка «Гілочки» розповість про світ, в якому люди — це рослини.
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