Справа про зґвалтування у Кагарлику: двоє експоліцейських отримали 11 років увʼязнення

Обухівський районний суд оголосив вирок двом поліцейським, які у 2020 році зґвалтували жінку у відділку в Кагарлику. Обидва отримали по 11 років увʼязнення.

Це 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима та 35-річний начальник сектора кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Микола Кузів.

Про оголошення вироку повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник.

Зґвалтування у Кагарлику: що відомо

У ніч із 23 на 24 травня 2020 року Микола Кузів і Сергій Сулима у службовому кабінеті побили й кілька разів зґвалтували Нелю Погребицьку, яку викликали в райвідділ як свідка.

Після розголосу обох звільнили з органів, 26 травня того року їм оголосили про підозри за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органа, якщо його супроводжувало насильство).

Неля Погребицька, яку зґвалтували та побили поліцейські у відділенні в Кагарлику, розповіла, що є також інші жінки, які постраждали від дій одного з поліцейських. Після цього тодішній голова Національної поліції Ігор Клименко вирішив розформувати Кагарлицький підрозділ.

У липні ще двом співробітникам відділення поліції повідомили про підозру. Окрім того, ДБР виявило нові факти катувань затриманих у Кагарлицькому райвідділі поліції.

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