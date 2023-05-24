У Пентагоні повідомили, які теми обговорять під час Рамштайну-12

У Міноборони США розповіли про орієнтовний план засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-12).
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує Факти.
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За його словами прессекретаря Пентагону Патріка Райдера, почнеться зустріч зі звіту української сторони щодо поточної безпекової ситуації та нагальних потреб.
Патрік Райдер має надію, що пріоритетною темою для обговорень залишатиметься наземна протиповітряна оборона.
Крім того, під час Рамштайну-12 йтиметься про забезпечення України боєприпасами задля можливості підтримувати бій.
Також, каже Патрік Райдер, ще однією темою для дискусій стане навчання українських пілотів на літаках F-16.
Прессекретар Пентагону додав, що навчання відбуватиметься на майданчиках в Європі.
Однак, за словами прессекретаря Пентагону, питання щодо старту навчань, а також того, хто і яким чином надаватиме винищувачі, партнери ще обговорюють.
Про просування у вирішенні цих питань, обіцяє Патрік Райдер, громадськість обов’язково інформуватимуть.
Зауважимо, що засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-12), за даними Пентагону, має відбутися в онлайн-форматі 25 травня.
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